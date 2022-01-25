Количество заявлений на интернет-мошенников в Нижнекамске взлетело в 2,5 раза

Скупой платит дважды

29-летний житель Нижнекамска стал очередной жертвой мошенничества, совершенного с помощью сайта объявлений «Авито», и лишился 50 тысяч рублей вместо приобретения заветной игровой консоли. Как стало известно «Реальному времени», вечером 22 января в приложении он увидел объявление о продаже игровой приставки Sony PlayStation 5 по весьма заманчивой цене — 49 999 рублей. Обычно ее стоимость, в зависимости от комплектации, начинается от 55 тысяч рублей.

Незадачливый покупатель позвонил по номеру, указанному в объявлении, но ему не ответили. Зато на следующий день уже в WhatsApp и с другого номера ему написал продавец, уточнив, точно ли молодой человек хочет приобрести игровую консоль.

— После этого я спросил, где можно посмотреть игровую консоль. Мне ответили, что в магазине «М.Видео» в Нижнекамске. Он (продавец) пояснил, что он работник склада «М.Видео» и эту приставку заказывали для своих, но сотрудник не смог ее забрать, поэтому консоль и продают. Также он сообщил, что пришлет мне на электронную почту ссылку на сайт для оплаты, — пояснил покупатель.

После беседы, в которой не было, казалось бы, ничего подозрительного, покупатель получил четкую инструкцию по дальнейшим действиям. Ему надлежало приехать в магазин, сообщить продавцу, что находится на месте, — тот сразу оформит заявку, пришлет покупателю ссылку для оплаты. После продавец якобы должен был вынести со склада игровую консоль.

И больше на связь не выходил

В понедельник, 24 января, как следовало из договоренности, нижнекамец приехал в один из ТЦ, где располагался указанный продавцом магазин, написал ему, получил ссылку, которая не вызвала никаких подозрений. Затем, как рассказывает потерпевший, ему на электронную почту от «М.Видео» пришло сообщение, что заявка на mvideo.ru-zakaz.me оформлена успешно.

Однако после просьбы нижнекамца выйти в торговый зал «сотрудник склада» отказался, сообщив, что предстанет перед покупателем только после оплаты — это несколько насторожило пострадавшего. Однако следом мошенник отправил ему в качестве подтверждения видео с товаром. Тут уловка и сработала.

Нижнекамец отправил «продавцу» деньги, введя в соответствующем окне данные своей банковской карты. Деньги в размере 50 тысяч тут же были списаны со счета, но предприимчивый «сотрудник магазина» в качестве подтверждения попросил прислать еще и скан чека об оплате.

— После этого он написал в WhatsApp: «Спасибо за 50 000 рублей» — и больше на связь не выходил, — поделился со следствием бедолага.

Только тогда к нему пришло озарение, что он стал очередной жертвой, которую легко развели на деньги. А чтобы еще и удостовериться в этом, сравнил стеллажи и мебель, находящуюся в магазине, с теми, что были на присланном ему видео с товаром. Его подозрения подтвердил и один из сотрудников магазина бытовой техники.

Кибермошенничество в полном расцвете сил

Подобные факты мошенничества уже давно не редкость, и, несмотря на всевозможные способы предупреждения, граждане все равно идут на поводу у злоумышленников — их бизнес только процветает. По данным Нижнекамского УВД за 2020 год, которые есть в распоряжении «Реального времени», в полицию с заявлением на интернет-мошенников обратились более 370 человек, в 2019-м обращений такого рода было в 2,5 раза меньше. Зато в 2021-м мошенничество, можно сказать, вышло на передовую: по факту кражи денег со счетов заведено 520 уголовных дел, а обращений и звонков в городскую полицию было и того больше — 880, сообщила пресс-служба УВД Нижнекамска. По предварительным подсчетам, хитроумные кибермошенники обворовали нижнекамцев на несколько десятков миллионов рублей.

Однако раскрывать такие преступления довольно сложно, сетуют сотрудники спецотдела полиции. У мошенников имеются свои схемы и по выманиванию денег у доверчивых граждан, и по запутыванию своих следов: различные интернет-ресурсы, владение техниками НЛП, которые помогают хорошо убеждать «клиента», усыпляя его бдительность. По словам руководителя пресс-службы УМВД России по Нижнекамскому району Булата Набиуллина, например, сначала полученные деньги мошенники могут перевести на электронные кошельки, типа Qiwi, или другую платежную платформу, а затем в криптовалюту, после чего их след уже невозможно найти.

На какие только ухищрения не идут злоумышленники: звонят от имени Следкома, ФСБ или службы безопасности различных банков — чаще всего Сбербанка, представляются специалистами портала госуслуг, инвесторами, продавцами, водителями и прочее. Они создают сложные схемы. Причем жертвами злоумышленников становятся не только пожилые люди, но и молодежь.

Широкое распространение получает еще один вид мошенничества — через сервис совместных поездок BlaBlaCar, где потенциальный водитель автомобиля, на котором решает добраться до пункта назначения пользователь приложения, предлагает оплатить так называемый электронный билет. Водитель общается очень вежливо, выясняет есть ли багаж, даже предлагает забрать с места нахождения, что совсем не вызывает сомнений в благонадежности. Тем более сумма за «билет» чисто символическая — от 25 до 80 рублей, остальное предлагают отдать наличными после поездки.

Предлагается та же схема — пассажир получает ссылку, но не в официальном приложении, а в WhatsApp, перейдя по которой нужно ввести реквизиты банковской карты, после чего происходит списание. Однако деньги списываются все, что есть на карте, а не только стоимость «цифрового билета».

Ангелина Панченко