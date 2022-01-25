В Казани количество вакансий значительно превышает число безработных

В Казани по итогам прошлого года рынок труда практически вернулся к допандемийному показателю. В конце 2021-го на учете по безработице состояли 4640 жителей города, тогда как в октябре 2020 года после введения локдауна и ограничений в службе занятости числились порядка 33 тыс. безработных, сообщил заместитель руководителя Исполкома Ильдар Шакиров.

Сейчас количество вакансий значительно превышает число безработных. По состоянию на конец 2021 года в Казани насчитывалось порядка 23 тысячи свободных рабочих мест.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На начало 2021 года задолженность различных предприятий перед работниками составляла 155 млн рублей, к концу года она снизилась до 125 млн рублей. Этому способствует работа городской комиссии по повышению уровня жизни населения, труда и легализации доходов, сообщается на сайте мэрии Казани.

Ранее Татарстан вошел в топ-10 регионов России, в которых рынок труда восстанавливается быстрее всего.



На прошлой неделе Минтруда РТ сообщило, что в органах службы занятости населения Татарстана официально зарегистрирован 10 421 безработный. В республике в органах службы занятости населения на сегодняшний день имеется 54 773 вакансии.



Татьяна Леухина