СМИ сообщили о приостановке диспансеризации в Татарстане — В Минздраве РТ информацию не подтвердили

В Татарстане поликлиники временно приостанавливают диспансеризацию населения. Это связано с ухудшением ситуации с COVID-19, сообщил телеканал «Татарстан-24» со ссылкой на источники.

В Минздраве Татарстана «Реальному времени» заявили, что пока официального подтверждения этой информации нет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным телеканала, в обычном режиме в республике будут проводить вакцинацию.

В Татарстане за прошедшие сутки выявили 348 случаев заражения коронавирусом — это новый антирекорд. В республике зарегистрировали 45 873 случая COVID-19 с начала пандемии.



Татьяна Леухина