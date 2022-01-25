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СМИ сообщили о приостановке диспансеризации в Татарстане — В Минздраве РТ информацию не подтвердили

18:12, 25.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
СМИ сообщили о приостановке диспансеризации в Татарстане — В Минздраве РТ информацию не подтвердили
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане поликлиники временно приостанавливают диспансеризацию населения. Это связано с ухудшением ситуации с COVID-19, сообщил телеканал «Татарстан-24» со ссылкой на источники.

В Минздраве Татарстана «Реальному времени» заявили, что пока официального подтверждения этой информации нет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным телеканала, в обычном режиме в республике будут проводить вакцинацию.

В Татарстане за прошедшие сутки выявили 348 случаев заражения коронавирусом — это новый антирекорд. В республике зарегистрировали 45 873 случая COVID-19 с начала пандемии.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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