Минздрав приостановил закупки и поставки «ЭпиВакКороны»

С начала 2022 года по регионам не распределили ни одной партии вакцины против COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «ЭпивВакКорона-H», сообщают «Ведомости».

Как сообщили изданию в одном из российских научных институтов, есть основания говорить о приостановке производства этой вакцины.

В Госдуме и российской фармацевтической компании сообщили, что вакцину не поставляют в регионы уже давно.

Фото: realnoevremya.ru

Первые 12 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона-Н» выпустили в гражданский оборот в декабре 2021 года. Дозы предназначались для проведения третьей фазы клинических исследований. Сообщалось, что вакцину «ЭпиВакКорона» не будут модернизировать под новые штаммы коронавируса.

Маргарита Головатенко