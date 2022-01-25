«Нам надо вмешаться»: Рустам Минниханов раскритиковал работу общественного и речного транспорта

Татарстан анонсировал приход в регион нового лоукостера, ввод терминала в «Бегишево» и кольцевую дорогу, которая соединит аэропорт Казани с вокзалами

У татарстанского Миндортранса на 2022 год большие планы — в Казань зайдет новый лоукостер Citrus, который начнет полеты уже в июле, кольцевая железная дорога вокруг столицы Татарстана соединит аэропорт с вокзалами, стартует новая программа по ремонту мостов, в августе откроется новый международный терминал в Бегишево — об этом стало известно на итоговой коллегии ведомства. В то же время президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал работу общественного транспорта, на который поступает много жалоб от граждан, и плохое состояние инфраструктуры речного транспорта и самих судов.

Запуск электрички Алнаши — Альметьевск

Отрасль в 2021 году в целом показала устойчивую работу, отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов. Ее вклад в ВРП в 2021 году составил 6,1% (транспортировка и хранение) и 1,9% (дорожное строительство), что сопоставимо с цифрами 2020 года. В этой сфере в республике работают более 67 тыс. человек. По данным Татарстанстата, средняя зарплата на предприятиях наземного транспорта составляет 43 325 рублей, за год она увеличилась на 6,5%. На дорожно-строительных предприятиях темп роста составил 20%.

— Задолженности по зарплате нет, — отметил министр.

Важным событием в отрасли стало прошлогоднее открытие нового учебного кампуса и общежития на базе Института морского и речного флота им. Михаила Девятаева — Казанского филиала Волжского государственного университета водного транспорта.

Далее Ханифов остановился на развитии каждого вида транспорта. Отметим наиболее значимые проекты:

В мае 2021 года открыто приостановленное в 2014 году движение пригородного поезда по маршруту Алнаши — Заинск с продлением его до станции Альметьевская.

На Куйбышевской железной дороге с открытием новых пригородных маршрутов начаты работы по восстановлению остановочных пунктов и их переименованию в соответствии с названием близлежащих населенных пунктов.

Горьковская железная дорога реализует проект кольцевой дороги вокруг Казани. Она охватит пригороды, железнодорожные вокзалы и крупные транспортно-пересадочные узлы с метрополитеном. На первом этапе планируется строительство третьего пути на участке ст. Юдино — Дербышки и съезда в районе ст. Новое Аракчино, что позволит открыть прямое железнодорожное сообщение от Международного аэропорта «Казань» до железнодорожных вокзалов Казань-1 и Казань-2.

С октября 2021 ведется строительство транспортно-пересадочного узла «Компрессорный».

Совместно с Куйбышевской железной дорогой прорабатывается строительство новых железнодорожных путей общего пользования: в ОЭЗ «Алабуга», до Международного аэропорта Бегишево, в Альметьевск. Планируется заключить соглашение с ОАО «КАМАЗ» об инвестировании средств в разработку технико-экономического обоснования строительства новой железнодорожной ветки в аэропорт Бегишево.

Отрасль в 2021 году в целом показала устойчивую работу, отметил Фарит Ханифов. Фото: Ринат Назметдинов

Города получили новые автобусы

Министр отметил, что в республике обновляется парк общественного транспорта, открываются новые автобусные маршруты.

— Так, по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2021 году Казанской агломерацией приобретены 40 единиц автобусов на газовом топливе. В августе 2021 года исполнительным комитетом Набережных Челнов закуплены автобусы марки НЕФАЗ в количестве 21 единицы. За счет средств бюджета республики Нижнекамском в декабре 2021 года приобретены 50 автобусов среднего класса марки VECTOR NEXT на сумму 218 млн рублей, — привел данные глава ведомства.

Он отметил, что текущем году будет пролонгирована программа субсидирования сельских маршрутов, на что потребуется более 300 млн бюджетных рублей. На обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан из бюджета республики выделено более 1,2 млрд рублей, 45 муниципальным образованиям выплачены субвенции в размере 843,8 млн рублей.

Новая программа — ремонт мостов

В Татарстане продолжается реализация больших дорожных проектов. Это скоростная трасса М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань», южный обход Нижнекамска и Набережных Челнов трассы М-7 («Волга»), автомобильная дорога Шали — Бавлы на участке Алексеевское — Альметьевск. Завершение всех работ запланировано в 2024 году.

В Татарстане продолжается реализация больших дорожных проектов. Фото: tadviser.ru

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» (региональный проект «Дорожная сеть») в трех крупных агломерациях выполнены работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общей протяженностью 245,6 километра. Из них в Казанской агломерации отремонтировано 79,1 км, нормативное состояние дорожной сети оценивается в 84,5%, в Набережночелнинской — отремонтировано 51,1 км, нормативное состояние составляет 81,3%, Нижнекамской — 10,1 км и 75,1% соответственно.

Куда хуже обстоят дела с дорогами регионального значения. Их нормативное состояние достигает 48,4%, отремонтировано 105,3 км. В 2022 году планируется обновить более 90 км таких дорог.

Также в течение года запланированы:

Приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети в населенных пунктах с устройством переходного типа покрытия (ЩПС), выделен 1 млрд рублей.

Ремонт существующего асфальтобетонного покрытия населенных пунктов общей стоимостью 1 млрд рублей.

Приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети за счет средств муниципальных дорожных фондов — 1,25 млрд рублей.

В дальнейшем планируется строительство автомобильных дорог с устройством переходного типа покрытия из щебеночной смеси (маркой по прочности М400) и цементобетона, выполнение ремонтных работ с применением метода холодного ресайклинга.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в трех крупных агломерациях выполнены работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общей протяженностью 245,6 километра. Фото: rosavtodor.gov.ru

Для повышения безопасности дорожного движения на 14 участках будут обустроены тротуары, на 46 участках проведено искусственное освещение, установят 30 км металлических барьеров, нанесут горизонтальную дорожную разметку на участках общей длиной 5,5 км.

Фарит Ханифов также анонсировал новую программу, которая стартует в этом году, — это реконструкция и капремонт мостов. В течение 3 лет будут приведены в нормативное состояние более 2 тыс. погонных метров мостов, на что выделено порядка 9 млрд рублей.

Цифровое будущее отрасли

Министр подчеркнул, что в отрасли набирает обороты цифровая трансформация. Так, все госуслуги, предоставляемые министерством, переведены в электронный вид, 97% общественного транспорта оснащено системой ГЛОНАСС.

— Сегодня ведется работа по развитию «Единой платформы управления транспортной системой», которая предназначена для создания единого информационного пространства дорожно-транспортного комплекса республики; моделирования ситуаций для обеспечения информационно-технологической поддержки процессов управления дорожным движением, содержанием автодорог, предупреждения и организации ликвидации кризисных ситуаций; взаимодействия с предприятиями, — отметил он.

Все госуслуги, предоставляемые министерством, переведены в электронный вид, 97% общественного транспорта оснащено системой ГЛОНАСС. Фото: gpsmcard.ru

Кроме того, есть еще шесть инициатив Минтранса России, которые предполагается реализовать к 2030 году. Среди них — коммерческое использование беспилотников, применение технологии искусственного интеллекта для моделирования транспортных потоков, мониторинг и контроль объектов транспортной инфраструктуры с помощью «цифровых двойников», внедрение и развитие сервиса движения общественного транспорта и другие.

Открытие центра продажи услуг

Начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев рассказал, что это подразделение РЖД является лидером в части внедрения инновационных проектов. Их 94, шесть из которых реализуются на территории Татарстана. Дмитриев попросил присутствовавшего на коллегии президента РТ поддержать проекты, выдвинутые на конкурс в этом году, в части софинансирования.

Куйбышевская железная дорога осуществляет перевозку 90% грузов из Республики Татарстан. Рост самых перспективных, контейнерных перевозок, в Татарстане в прошлом году увеличился на 3,4 тыс. тонн. Поэтому неслучайно КЖД на станции Круглое Поле открывает центр продажи услуг в здании бывшего железнодорожного вокзала. Центр рассчитан в том числе и на малый и средний бизнес и действует по принципу «одного окна».

Вячеслав Дмитриев попросил президента РТ поддержать проекты, выдвинутые на конкурс в этом году, в части софинансирования. Фото: Ринат Назметдинов

Здесь же, на коллегии, был организован телемост с Круглым Полем и был дан старт работе центра.

— Центр открыт, ждем ваших грузов! — торжественно произнес Дмитриев.

— Грузы будут, обязательно! — вторил ему Рустам Минниханов.

Зона для тестирования беспилотного транспорта

Директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов поднял тему создания зоны для тестирования беспилотного транспорта. Она уже выбрана — это территория ОЭЗ «Алабуга» и прилегающая к ней региональная дорога Елабуга — Гари — Абалач. Длина маршрута составляет более 9 км. Сейчас идет подготовка технического задания, расчет ее сметной стоимости. По словам Минниханова, была предварительная договоренность, что строиться дорога будет за счет федерального бюджета, а по факту — за счет эксплуатанта.

— Но, к сожалению, в региональном бюджете средств нет, не предусмотрено… Я думаю, в пределах более 100 млн это будет стоить, — отметил он.

Рифкат Минниханов со своей стороны пообещал оборудовать пилотную зону светофорами и расчертить маршрут.

Рифкат Минниханов поднял тему создания зоны для тестирования беспилотного транспорта. Фото: Ринат Назметдинов

Новый лоукостер и изменения в аэропортах

Генеральный директор Международного аэропорта «Казань» Сергей Романцов отчитался об итогах деятельности аэропортов Татарстана и поделился планами их развития. Он отметил, что 2021 год ознаменовался существенным ростом пассажиропотока: казанский аэропорт обслужил рекордные почти 3,9 млн пассажиров (рост на 78,5%), «Бегишево» — 654 тыс. пассажиров (рост на 50%). Основной прирост пассажиров пришелся на внутренние рейсы, а вот пассажиропоток на международных рейсах на 20% отстает от допандемийного уровня.

Романцов анонсировал заход в Казань новой бюджетной авиакомпании Сitrus. Продажа билетов должна начаться уже весной, а старт полетов намечен на июль этого года.

— Стратегия этой компании — развитие авиационных перевозок, минуя московский авиационный узел, как на внутренних, так и на международных рейсах. Базирование нового лоукостера в Казани позволит повысить уровень авиатранспортной доступности для населения Татарстана и регионов Поволжья, способствует расширению маршрутной сети казанского аэропорта, — отметил он.

Еще одна приятная новость — возвращение ряда иностранных авиакомпаний на их прежние маршруты. Также ведутся переговоры с одной из западных компаний о полетах в Германию. Все это позволит перейти рубеж в 4 млн пассажиров в текущем году.

Изменения ждут и аэровокзал. Здесь заменят багажную карусель на современный аналог и проведут перепланировку терминала 1А, что позволит увеличить площадь зала ожидания. Также на завершающей стадии находится создание мастер-плана развития казанского аэропорта до 2050 года, что позволит приступить к проектированию нового терминала и расширению территории воздушной гавани.

Романцов анонсировал заход в Казань новой бюджетной авиакомпании Сitrus. Продажа билетов должна начаться уже весной, а старт полетов намечен на июль этого года. Фото: Ринат Назметдинов

Продолжится и реконструкция аэропорта Бегишево. На сегодняшний день заменено ограждение территории, установлены средства охраны, реконструирована патрульная дорога. Приемка работ пройдет во втором квартале этого года.

Сейчас там заканчивается строительство нового терминала для международных линий, идут отделочные работы, а ввод запланирован на август. Изменена конфигурация привокзальной площади, увеличена зона парковки и обновлен фасад гостиницы. За счет средств бюджета РТ планируется также построить бесплатную парковку перед въездом в аэропорт на 410 машино-мест.

«Нас очень беспокоит аварийность»

Президент Татарстана Рустам Минниханов, отметив важные проекты, которые реализует республика, остановился на проблемных вопросах. Один из них — аварийность на дорогах. Главу РТ беспокоит, что за прошлый год произошло 3 684 ДТП, в которых погибло 312 человек и пострадали 4 542.

— Очень-очень нас беспокоит январь, мы уже в январе имеем 31 погибшего. Это, конечно же, накладывает [ответственность] на Министерство внутренних дел, ГИБДД, муниципалитеты, ну и на правительство. [Надо] обратить на это внимание, — сказал Минниханов.

Он подчеркнул, что если не будут приняты системные решения, то республика рискует не вписаться в норматив по аварийности.

Рустам Минниханов, отметив важные проекты, которые реализует республика, остановился на проблемных вопросах. Фото: tatarstan.ru

Вторая больная точка — работа общественного транспорта. Минниханов отметил, что показатели использования населением падают по всей стране. Виной тому — и техническое состояние подвижного состава, и неразвитая маршрутная сеть, и тарифная политика. С такой проблемой столкнулись Нижнекамск, Набережные Челны, Альметьевск, Бугульма.

— В муниципалитетах нет системной работы, и министерство факультативно занимается этим вопросом. Наверное, без каких-то серьезных решений поправить ситуацию в общественном транспорте будет сложно. Давайте посмотрим на этот вопрос по-другому. С учетом того, что у нас будет возможность привлечь бюджетные инвестиционные кредиты. Пока по общественному транспорту много жалоб у населения.

Еще одной зоной критики стало состояние речного транспорта. Президент отметил, что им пользуются в основном те, кто имеет невысокий уровень доходов, — добираются на «омиках» и «Метеорах» на дачи.

— Нам надо вмешаться. Нужно, чтобы внутренняя сеть была эффективна. Причалы в плачевном состоянии, и сами корабли старенькие. По обслуживанию населения на речном транспорте к нам много претензий. Я целиком и полностью в свой адрес принимаю эти замечания, — заключил Минниханов.

1 / 36 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов