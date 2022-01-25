В Татарстане создали Институт пространственного планирования — для проработки вариантов развития агломераций

Фото: Максим Платонов

В Татарстане появилось государственное бюджетное учреждение «Институт пространственного планирования РТ». Постановление о его создании подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Основной целью Института пространственного планирования РТ обозначено ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Татарстана, разработка и актуализация градостроительной документации.

Согласно документу, Институт пространственного планирования РТ создан по предложению Минстроя Татарстана. За ведомством закреплены функции и полномочия учредителя учреждения.

Устав Института пространственного планирования РТ должны подготовить в течение месяца. В тот же период планируется провести и прочие организационные мероприятия.

На прошлой неделе министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов рассказывал, что президентом Татарстана Рустамом Миннихановым принято решение о поэтапной передаче «ряда полномочий в области градостроительства с муниципального на республиканский уровень с одновременным созданием Института пространственного развития». По его словам, реформирование даст возможность разработать варианты развития агломераций.

Фото: Максим Платонов

— Сейчас в республике используется договорная модель с главами муниципалитетов, заключены соглашения о межмуниципальном взаимодействии. Но это не эффективно, — пояснил он.

Институт создается по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова — он займется анализом и расчетами социальной инфраструктуры. Он же проведет ревизию деятельности муниципалитетов, чтобы установить, где власти принимали решение о строительстве жилых массивов без учета необходимой инфраструктуры.

Однако сроки его формирования не указывались. Информации не было и в казанском Кремле.

21 января руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова пообещала, что для журналистов проведут пресс-конференцию, чтобы объяснить, как будет работать Институт пространственного развития РТ.

— Курирует и занимается этим вопросом сейчас наш первый вице-премьер Рустам Нигматуллин. Безусловно, какая-то основная база будет сконцентрирована и привлечена представителями ЦЭСИ. У нас уже сформирован определенный потенциал экспертов, которые умеют заниматься вопросами прогнозирования экономического развития в территориальном планировании. Здесь, наверное, будут дополнительно привлечены эксперты, занимающиеся именно территориальным развитием и градостроительством, — рассказывала Галимова.



Татьяна Демина