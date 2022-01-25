Навальный, Соболь, Гимади и Албуров включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

оппозиционер Алексей Навальный, экс-юрист ФБК* Любовь Соболь, юрист Вячеслав Гимади и экс-сотрудник отдела расследований ФБК* Георгий Албуров включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, об этом сказано на сайте Федеральной службы.

Также в список террористов и экстремистов попали и другие соратники Алексея Навального — бывшие координаторы штабов Навального и те, кто занимал должности в ФБК*.

Включение в реестр означает в том числе блокировку банковских счетов. С них разрешается снимать и тратить лишь ограниченные суммы для обеспечения себя и членов семьи, проживающих с гражданином совместно и не имеющих самостоятельных источников дохода. На каждого такого члена семьи дозволено расходовать не более 10 тысяч рублей ежемесячно.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В январе Росфинмониторинг внес в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму соратников Навального — Ивана Жданова и Леонида Волкова.

В прошлом году в отношении Навального, Волкова, Жданова и «иных лиц» возбудили дело о руководстве экстремистским сообществом. Росфинмониторинг внес штабы Навального* в список экстремистских организаций.



*ФБК по решению Минюста РФ внесен в реестр иностранных агентов, фонд признан экстремистской организацией.

*Штабы Навального признаны экстремистской организацией и ликвидированы в 2021 году.



Магарита Головатенко