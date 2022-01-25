В Татарстане хотят проложить железнодорожные пути в ОЭЗ «Алабуга» и аэропорт «Бегишево»

Фото: Ринат Назметдитнов (архив)

В Татарстане планируется построить новые железнодорожные пути общего пользования — в особую экономическую зону «Алабуга», до международного аэропорта Бегишево, в Альметьевск. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

По его словам, вопрос строительства новых железнодорожных путей прорабатывается совместно с Куйбышевской железной дорогой. Ханифов отметил, что уже есть желающие инвестировать в проект. Так, КАМАЗ планирует вложить средства в разработку технико-экономического обоснования строительства железнодорожной ветки в аэропорт Бегишево.

В декабре 2021-го в Миндортрансе РТ рассказали, что на повестке два крупных инфраструктурных проекта, один из которых — Кольцевое железнодорожное движение. В ведомстве надеются, что он будет реализован силами РЖД. Планируемое кольцо на железной дороге — это 48 км, 17 остановок. Первый этап — разработка ПСД — уже позади. Затраты на проект — 22 млрд рублей. Подробности — в материале «Реального времени».

