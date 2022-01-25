В Казани вынесли приговор по делу о взрыве на газохранилище

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

К 2 годам лишения свободы условно приговорил только что Московский райсуд Казани 46-летнего мастера цеха газонаполнительной станции Казани ООО «Газпром сжиженный газ» Олега Карезина. Его признали виновным в нарушении требований промышленной безопасности с тяжкими последствиями, передает с места журналист «Реального времени».



Суд согласился с версией обвинения, что именно в результате действий мастера цеха приемки, слива, хранения и отпуска сжиженного углеводородного газа 12 июня 2020-го произошел разлив газа по территории станции и последовал взрыв — один из подчиненных Карезина погиб, двое серьезно пострадали, а работодателю был причинен ущерб в 2,4 млн рублей.

Силовики считают, что при должном соблюдении должностных инструкций и положений закона о промышленной безопасности особо опасных производственных объектов мастер цеха мог выявить опасность еще до начала работ по сливу газа и дренированию цистерны, а на финальном этапе — был обязан провести эвакуацию людей из зоны поражения.

В прениях гособвинитель Виктория Зайцева заявляла — вина подсудимого полностью доказана, и просила наказать его условным сроком в 3 года с лишением права в течение 2,5 года работать на опасных производственных объектах.

Карезин и его адвокат Дмитрий Хомич просили суд об оправдании, отмечая целый букет нарушений при эксплуатации отдельной цистерны с неисправной запорной арматурой и оборудования станции, за которые руководители обвиняемого были привлечены лишь к административной ответственности. В частности, защита подчеркивала — причиной взрыва, обернувшегося трагедией, стала искра, которую вызвало использование запрещенного на таких объектах электрооборудования без спецзащиты.

Со стороны потерпевших, в частности отца погибшего Рамиля Давлетшина, прозвучало мнение — отвечать за трагические последствия должен не только Карезин.

Напомним, после взрыва на газовом хранилище начался пожар, ликвидировать который смогли лишь через 17 часов.