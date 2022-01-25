В Татарстане появится платная дорога Алексеевское — Альметьевск

В Татарстане планируется построить платную автомагистраль «Шали (М-7) — Бавлы (М-5)». Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.



Платным будет участок Алексеевское — Альметьевск протяженностью 145 км. Дорога будет состоять из четырех полос по 3,75 м каждая. Строительство планируется завершить в 2024 году. На проект выделяется 83 млрд рублей: 30 млрд рублей направят из бюджета республики, 30 млрд — грант федерального бюджета, еще не менее 23 млрд рублей поступит от АО «Автострада».



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов в конце декабря заявлял, что в 2022 году на строительство платной дороги Шали — Бавлы от трассы М-7 «Волга» до трассы М-5 «Урал» выделят более восьми миллиардов рублей. 5 млрд направят из федерального бюджета, еще 3,3 — из бюджета Татарстана.



Татьяна Леухина