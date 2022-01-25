В Белом доме пообещали санкции тяжелее, чем в 2014 году

Финансовые санкции, которые США планируют ввести против России в случае обострения ситуации на Украине, будут тяжелее, чем в 2014 году. Об этом заявили в Белом доме.

Там напомнили, что тогда рубль подешевел на 50%, передает «РИА Новости».

Фото: pxhere.com

Сегодня немецкий таблоид Bild сообщил, что США могут ввести против России санкции, предусматривающие ограничения сырьевого и оружейного экспорта. Ограничительные меры разработал глава ЦРУ Уильям Бернс, план представили в Берлине.

Сегодня стало известно, что Минфин США сократил продление сроков завершения сделок с российским холдингом «Группа ГАЗ» из-за возможного вторжения России на Украину. В минувшее воскресенье глава МИД Австрии Александер Шалленберг предупредил, что Евросоюз готовит серьезные санкции против России на случай эскалации конфликта, но они не будут затрагивать газовый сектор и «Северный поток — 2».



Татьяна Леухина