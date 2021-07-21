Итоги дня: собор Казанской иконы Божией Матери, СК опроверг невменяемость Галявиева, майнинг в метро Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 21 июля:
- Сегодня в Казани состоялось торжественное освящение воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери, которое провел патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Перед этим православную святыню Крестным ходом перенесли из Богоявленского собора в кремле в новый храм, где она отныне будет находиться. В столицу Татарстана по этому случаю прибыла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. А патриарх Кирилл передал в дар храму старинную икону Знамения Пресвятой Богородицы. Подробнее о том, как прошло освящение воссозданного храма, — в материале «Реального времени».
- Сегодня утром газета ОНК сообщила о том, что экспертиза Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского признала невменяемым Ильназа Галявиева, убившего девять человек в гимназии №175 в Казани. В СК России поспешили уточнить: психолого-психиатрическая экспертиза в отношении 19-летнего стрелка еще не завершена. Юристы отметили, что в случае признания Галявиева невменяемым ему грозит принудительное лечение, однако спустя время врачебная комиссия может перевести его на амбулаторное лечение. Вечером в СМИ появилась информация о том, что обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе могут этапировать из Москвы в Казань.
- Следком заподозрил в злоупотреблении полномочиями главного инженера и директора службы энергохозяйства наземного транспорта казанского МУП «Метроэлектротранс». По данным ведомства, они организовали подпольную криптоферму, незаконно используя мощности муниципального предприятия. На трансформаторную подстанцию «Метроэлектротранса» подозреваемые установили оборудование для майнинга криптовалюты и за два месяца работы незаконно использовали электричество на 352 тысячи рублей. Счета оплачивало МУП. Фигуранты дела признали вину, расследование уголовного дела продолжается. В МУП «Метроэлектротранс» заявили, что после этого случая на предприятии создали комиссию под руководством нового главного инженера при участии службы безопасности предприятия. Она разберется в причинах произошедшего, сделает расчет потерь предприятия.
- Турецкое посольство не подтвердило вероятность закрытия границ для иностранных путешественников из-за нового дельта-штамма коронавируса. Министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой, отвечая в эфире телеканала CNN Turk на вопрос о возможности закрытия Турции, заявил: «Ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом «дельта». Он уточнил, что пока все хорошо и этот вопрос на повестке не стоит.
- Все сотрудники и студенты Казанского федерального университета должны вакцинироваться от COVID-19 не позднее 25 августа этого года. Соответствующий приказ оказался в распоряжении «Реального времени». Также сообщается, что 1 сентября в учебных корпусах КФУ вводится пропускной режим. На входе нужно будет показать один из документов: результат теста анализа ПЦР на COVID-19 (отрицательный) (сделанного не более чем за 72 часа до посещения помещений КФУ); сертификат о вакцинации (ревакцинации) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19); справку врача о медицинском отводе от вакцинации (ревакцинации) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19); справку о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних шести месяцев.
- По последним данным, первый компонент прививки от коронавируса получили порядка 33,6 млн россиян. Второй дозой привиты 22,6 млн человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Наименьшая доля привившихся зарегистрирована среди граждан в возрасте от 18 до 29 лет.
- 22 июля в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Завтра с 06.00 до 22.00 на территории республики и в Казани местами ожидаются сильный дождь, гроза, кратковременные усиления северного ветра до 15—20 м/с, локально град.
- В Кремле не считают, что информация о заболеваемости коронавирусом в России как-то скрывается. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Также он заявил, что в России постоянно ведется работа над увеличением объемов производства вакцин от коронавируса. Этот процесс идет поступательно, его невозможно осуществить сиюсекундно.
- На набережной Казанки до конца августа увеличат прогулочную зону на один километр — от кремля до Кировской дамбы. Общая ее протяженность в итоге составит 4 км — до моста «Миллениум». На новом участке набережной проложат велосипедные дорожки, поставят скамейки и лежаки, высадят деревья, кустарники, оформят цветочные клумбы. Зоны активности там не предусмотрены.
- Матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу между «Рубином» и «Спартаком» в Казани может пройти без зрителей. Управление Роспотребнадзора по РТ запретило пускать зрителей на стадион из-за коронавирусных ограничений. Официального подтверждения информации не было, сообщает «Спорт-Экспресс». Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что решение о допуске зрителей на матч между казанским и московским клубами будет приниматься завтра.
- Русская православная церковь (РПЦ) предложила запретить делать аборты по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) женщинам с доходами, превышающими прожиточный минимум (11653 рублей). РПЦ хочет поэтапно полностью вывести аборты из системы ОМС. Об этом говорится в документе, принятом по итогам девятого Общецерковного съезда по социальному служению. Участники съезда призвали органы власти вывести из системы ОМС аборты по желанию. Они сослались на опыт Германии, где аборт можно делать на сроке до 12 недель, после — только при наличии угрозы физическому или психическому здоровью беременной или если у плода выявлены серьезные патологии. Малоимущим женщинам (получающим пособия) аборт может оплатить государство. Немкам, которые не относятся к классу малоимущих и у которых нет противопоказаний, приходится платить за процедуру.
- В Татарстан 19 июля поступили партии всех трех вакцин от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Сейчас препараты развозят по медучреждениям. В республику поступило 57 тыс. доз вакцин «Спутник V». Информация о количестве двух других вакцин уточняется.
- Гендиректор крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константин Лашкевич предложил разрешить приватизировать 2—3% от лесной территории России — 37,5 млн га. В Россельхозе поспешили ответить, что приватизация лесов не целесообразна и может поставить под вопрос сохранение целостности лесного фонда. «Реальное время» поспешило выяснить, 37,5 млн га — это много или мало?
- Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства обратил внимание на то, что сейчас «особо остро» стоит вопрос с подорожанием базовых продуктов. Он попросил доложить о ситуации в этой сфере. Также глава государства поручил увеличить темпы вакцинации населения, отметив, что «крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку», не навязывая ее при этом. Кроме того, Путин призвал подумать о дополнительной поддержке медработников из-за пандемии коронавируса.
- Россияне смогут не ставить в паспорте отметки о браке и детях до 14 лет. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь по желанию будут ставиться отметки о ранее выданных паспортах и других удостоверяющих личность документах. Обязательными останутся штампы с адресом регистрации и о постановке на воинский учет.
- Татарстан получит 1,4 млрд рублей от правительства России на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Всего российским регионам выделят 85 млрд рублей. Ожидается, что направленные средства помогут сосредоточить дополнительные ресурсы для борьбы с COVID-19 и принимать пациентов в условиях повышенной нагрузки.
- В Крыму могут закрыть туристический сезон при условии ухудшения ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба. К этому придется прибегнуть, если ситуация «перевалит через катастрофическую отметку». Пока планов закрывать турсезон нет. По данным на 21 июля, в Крыму выявили 404 случая COVID-19, общее число заболевших достигло 55 974. За весь период пандемии умерли 1 669 человек.
- Вчера вечером в Казани четырехлетняя девочка выпала из окна. Ее госпитализировали с травмами головы и тела в ДРКБ. Ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала и упала. Прокуратура начала выяснять обстоятельства произошедшего.
- Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус предупредил об угрозе возникновения нового штамма коронавируса, еще более опасного, чем дельта-вариант. С расширением распространения вируса появляется все больше опасных вариантов. Чем больше мутации вируса, тем больше шансов на то, что по отношении к новому вакцины будут неэффективны.
- В Татарстане от коронавируса привились 741 611 человек. Из них 479 146 человек получили второй компонент вакцины.
- Министерство энергетики России рассчитывает на стабилизацию биржевых цен на бензин к концу июля благодаря завершению сезонных ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). В ведомстве объяснили, что повышение цен на бирже вызвано сезонными факторами: ростом спроса на внутреннем рынке в сезон отпусков, продолжающимся ремонтом нескольких НПЗ. Дополнительным фактором стало восстановление экономики и рост внутреннего туризма.
- В Казахстане имена злостных нарушителей карантина (лица с «красным и желтым статусами») будут публиковать в СМИ. Такое решение приняла Межведомственная комиссия по борьбе с распространением коронавируса. Нарушителей, посещающих места массового скопления людей, будут выявлять через приложение Ashyq. Граждане с «красным статусом» ограничены в передвижении. Если они находятся на амбулаторном лечении, они должны строго соблюдать режим домашней изоляции. Лица с «желтым статусом» в передвижении ограничены частично. Им можно ходить в продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, расположенные в радиусе 500 метров от места самоизоляции.
- США призвали украинские власти воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники. США подчеркнули, что публичное выражение несогласия может навредить отношениям двух стран. Представитель администрации США высокого ранга в разговоре с журналистами оспорил эту информацию, добавив, что в ситуации больше нюансов. Рассказать подробности о переговорах с Киевом он отказался.
- Победителя чемпионата Европы по плаванию 2021 года на дистанции 400 м комплексным плаванием Илью Бородина отстранили от соревнований на Олимпийских играх в Токио. У спортсмена подтвердился коронавирус. Также от выступления на Олимпийских играх из-за COVID-19 отстранена представительница сборной Чили по тхэквондо Фернанда Агирре. Ей предстоит провести 10 дней на карантине из-за двух положительных результатов ПЦР-теста. При этом у нее нет никаких явных симптомов коронавируса.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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