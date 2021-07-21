Пловец Илья Бородин не выступит на Олимпийских играх в Токио — у него подтвердился COVID-19

Победитель чемпионата Европы по плаванию 2021 года на дистанции 400 м комплексным плаванием Илья Бородин не представит Россию на Олимпийских играх в Токио. У спортсмена подтвердился коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на первого вице-президента Всероссийской федерации плавания Виктора Авдиенко.

От выступления на Олимпийских играх из-за COVID-19 отстранена также представительница сборной Чили по тхэквондо Фернанда Агирре. Ей предстоит провести 10 дней на карантине из-за двух положительных результатов ПЦР-теста. При этом у нее нет никаких явных симптомов коронавируса.

Напомним, Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева за нарушение антидопинговых правил, однако после их допустили до участия в соревнованиях.



Татьяна Демина