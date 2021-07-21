СМИ: США призвали Украину не критиковать сделку по «Северному потоку — 2»

Фото: скриншот / nord-stream 2

США призвали украинские власти воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

США подчеркнули, что публичное выражение несогласия может навредить отношениям двух стран. Вашингтонская администрация призвала украинских коллег не обсуждать потенциальные планы Вашингтона и Берлина с Конгрессом США, многие члены которого выступают с критикой в адрес трубопровода.

Фото: gazprom.ru

Представитель администрации США высокого ранга в разговоре с журналистами оспорил эту информацию, добавив, что в ситуации больше нюансов. Рассказать подробности о переговорах с Киевом он отказался.

Вчера агентство Reuters сообщило, что в ближайшее время канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден объявят о достижении соглашения по «Северному потоку — 2».



На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия полностью выполнит обязательства по контракту на поставки газа через Украину. По его мнению, вопрос не должен увязываться с проблемой Донбасса или «Северного потока — 2».



Татьяна Леухина