Голикова сообщила, что первую дозу вакцины от COVID-19 получили 33,6 млн россиян

Фото: Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день первый компонент прививки от коронавируса получили порядка 33,6 млн россиян. Второй дозой привиты 22,6 млн человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Перейти к ежегодной вакцинации от коронавируса можно будет после достижения необходимого уровня коллективного иммунитета, добавила она. В июле — сентябре в стране в гражданский оборот введут более 67 млн доз вакцин от COVID-19.

Наименьшая доля привившихся зарегистрирована среди граждан в возрасте от 18 до 29 лет, обратила внимание Голикова.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил увеличить темпы вакцинации населения, напомнив, что на сегодняшний день это первостепенная задача. Россиянам надо объяснить необходимость сделать прививку от COVID-19, заявил он.

Татьяна Демина