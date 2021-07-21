Путин: «Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку»

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин заявил, что «крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку», не навязывая ее при этом. По его мнению, только с помощью вакцинации можно «поставить заслон» пандемии коронавируса.

Глава государства поручил увеличить темпы вакцинации населения, напомнив, что на сегодняшний день это первостепенная задача. Россиянам надо объяснить необходимость сделать прививку от COVID-19, заявил Путин на совещании с членами правительства страны.

«Это лето стало для нас очередным испытанием и в борьбе с коронавирусной инфекцией», — обратил внимание президент. По его словам, ситуация непростая, население устало от пандемии.

На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил нарастить объемы производства вакцин от коронавируса, чтобы обеспечить ими все регионы страны. По его словам, количество россиян, желающих сделать прививку, в последнее время увеличилось почти вдвое.

Татьяна Демина