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Путин: «Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку»

17:16, 21.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 2
Путин: «Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку»
Фото: Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин заявил, что «крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку», не навязывая ее при этом. По его мнению, только с помощью вакцинации можно «поставить заслон» пандемии коронавируса.

Глава государства поручил увеличить темпы вакцинации населения, напомнив, что на сегодняшний день это первостепенная задача. Россиянам надо объяснить необходимость сделать прививку от COVID-19, заявил Путин на совещании с членами правительства страны.

«Это лето стало для нас очередным испытанием и в борьбе с коронавирусной инфекцией», — обратил внимание президент. По его словам, ситуация непростая, население устало от пандемии.

На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил нарастить объемы производства вакцин от коронавируса, чтобы обеспечить ими все регионы страны. По его словам, количество россиян, желающих сделать прививку, в последнее время увеличилось почти вдвое.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:13
    > важно убеждать людей
    убеждалка не выросла еще, да и не вырастет уже - утратила она доверие к дурным головам
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  • Анонимно 18:28
    Этож как на дебатах, ну там вышел альфач расписал всем по плоскостям. К сожалению в нашей реальности они повымирали, остались пердуны- задорники, любители пощекотать морщины кремля.
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