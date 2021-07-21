Глава Крыма Аксенов допустил закрытие турсезона из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Фото: wikimedia.org / Sergey Korovkin 84

В Крыму допустили закрытие туристического сезона при условии ухудшения ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба.



По его словам, к такой мере придется прибегнуть, если ситуация «перевалит через катастрофическую отметку». В целом пока планов закрытия турсезона в Крыму нет, передает «РИА Новости».

«Будет тяжело, конечно, но тем не менее», — заключил он.

Фото: wikimedia.org / DiscoverWithDima

В Крыму ужесточили ограничения из-за коронавирусной инфекции для детских лагерей, где менее 95% привитого персонала. Также в режим полной изоляции переводятся те учреждения стационарного социального обслуживания, где показатель охвата двукратной иммунизацией против коронавирусной инфекции персонала составляет менее 95%.

Глава Управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская в июне заявляла, что в республике необходимо ввести запрет работы общепита ночью, массовых мероприятий, выпускных вечеров и деятельности детских развлекательных центров.

Маргарита Головатенко