Синоптики предупредили татарстанцев о грозе и сильном ветре в четверг

В четверг, 22 июля, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в УГМС РТ.

Завтра с 06.00 до 22.00 на территории республики и в Казани местами ожидаются сильный дождь, гроза, кратковременные усиления северного ветра до 15—20 м/с, локально град.

В Татарстане сегодня ожидается переменная облачность и умеренный северо-западный ветер. Местами в республике обещают кратковременный дождь и грозу.

Алексей Нечаев