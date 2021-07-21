Путин заявил, что вопрос подорожания базовых продуктов питания стоит особо остро

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства признал, что ситуация с ценами на базовые продукты питания в стране существует. Особо остро стоит вопрос с подорожанием овощей, «борщевого набора».

По его словам, вопрос с ценами на базовые продукты питания в России на сегодняшний день обострился. В связи с этим Путин попросил доложить о ситуации в этой сфере.

Напомним, индекс потребительских цен в июне 2021 года обновил максимальное значение с лета 2016 года — годовая инфляция в прошлом месяце ускорилась до 6,5%. По сравнению с маем цены выросли на 0,69%.



Татьяна Демина