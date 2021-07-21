В Татарстане вакцинировались от коронавируса более 740 тысяч человек

В Татарстане вакцину от коронавируса получили уже 741 611 человек, сообщает региональный штаб по борьбе с инфекцией.



Из них 479 146 человек получили второй компонент вакцины.

По состоянию на 16 июля, вакцинацию прошли 709 203 татарстанца.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстан поступили партии всех трех вакцин от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Вакцины поступили 19 июля.

В Татарстане за минувшие сутки выявили 48 новых случаев COVID-19. 4 из них — завозные, остальные — контактные. За весь период пандемии в республике зафиксировали 23 413 случаев коронавируса.

Маргарита Головатенко