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В Татарстане вакцинировались от коронавируса более 740 тысяч человек

11:49, 21.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане вакцинировались от коронавируса более 740 тысяч человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане вакцину от коронавируса получили уже 741 611 человек, сообщает региональный штаб по борьбе с инфекцией.

Из них 479 146 человек получили второй компонент вакцины.

По состоянию на 16 июля, вакцинацию прошли 709 203 татарстанца.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстан поступили партии всех трех вакцин от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Вакцины поступили 19 июля.

В Татарстане за минувшие сутки выявили 48 новых случаев COVID-19. 4 из них — завозные, остальные — контактные. За весь период пандемии в республике зафиксировали 23 413 случаев коронавируса.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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