В Татарстане вакцинировались от коронавируса более 740 тысяч человек
В Татарстане вакцину от коронавируса получили уже 741 611 человек, сообщает региональный штаб по борьбе с инфекцией.
Из них 479 146 человек получили второй компонент вакцины.
По состоянию на 16 июля, вакцинацию прошли 709 203 татарстанца.
В Татарстан поступили партии всех трех вакцин от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Вакцины поступили 19 июля.
В Татарстане за минувшие сутки выявили 48 новых случаев COVID-19. 4 из них — завозные, остальные — контактные. За весь период пандемии в республике зафиксировали 23 413 случаев коронавируса.
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