МУП «Метроэлектротранс» создало специальную комиссию после того, как сотрудники устроили криптоферму

В МУП «Метроэлектротранс» подтвердили информацию о том, что главный инженер и директор службы энергохозяйства наземного транспорта подозреваются в злоупотреблении полномочиями: они организовали криптоферму. Сообщение появилось в telegram-канале предприятия.



Там подтвердили информацию о проводимых следственных мероприятиях. Инцидент произошел весной 2021 года.

Впоследствии главный инженер предприятия уволился по собственному желанию. Сейчас на его должности работает другой человек.

Фото: kazantransport.ru

После этого случая на предприятии создали комиссию под руководством нового главного инженера при участии службы безопасности предприятия. Она разберется в причинах произошедшего, сделает расчет потерь предприятия.

По данным Следкома, на трансформаторную подстанцию «Метроэлектротранса» подозреваемые установили оборудование для майнинга криптовалюты и за два месяца работы незаконно использовали электричество на 352 тысячи рублей. Счета оплачивало МУП. Фигуранты дела признали вину, расследование уголовного дела продолжается.