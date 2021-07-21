МУП «Метроэлектротранс» создало специальную комиссию после того, как сотрудники устроили криптоферму
В МУП «Метроэлектротранс» подтвердили информацию о том, что главный инженер и директор службы энергохозяйства наземного транспорта подозреваются в злоупотреблении полномочиями: они организовали криптоферму. Сообщение появилось в telegram-канале предприятия.
Там подтвердили информацию о проводимых следственных мероприятиях. Инцидент произошел весной 2021 года.
Впоследствии главный инженер предприятия уволился по собственному желанию. Сейчас на его должности работает другой человек.
После этого случая на предприятии создали комиссию под руководством нового главного инженера при участии службы безопасности предприятия. Она разберется в причинах произошедшего, сделает расчет потерь предприятия.
По данным Следкома, на трансформаторную подстанцию «Метроэлектротранса» подозреваемые установили оборудование для майнинга криптовалюты и за два месяца работы незаконно использовали электричество на 352 тысячи рублей. Счета оплачивало МУП. Фигуранты дела признали вину, расследование уголовного дела продолжается.ОбществоВластьИнфраструктураПроисшествия Татарстан
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