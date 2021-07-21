В России предлагают приватизировать 37,5 млн га леса — это много или мало?

Гендиректор крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константин Лашкевич предложил разрешить приватизировать 2—3% от лесной территории России. Эксперты «Рослесинфорга» сообщили, что на сегодняшний день актуальная площадь лесов, включая леса на землях обороны и безопасности, особо охраняемых природных территорий и населенных пунктов, составляет 1,1876 млрд га. 2% от этого числа — 37,5 млн га.

Лашкевич, который является главой компании миллиардера Романа Абрамовича и партнеров, рассказал, что на Дальнем Востоке «становится все меньше» спелого леса. По его словам, можно было бы выделить 2—3% от всей лесной территории России и на них реализовать модель интенсивного лесопользования с правом собственности. Об этом он рассказал в интервью РБК. По их расчетам, инвестиции в 5 тысяч долларов на гектар могут обеспечить кратное увеличение прироста древесины.

Фото instagram.com/lkv_1977

В Россельхозе считают, что приватизация лесов не целесообразна и может поставить под вопрос сохранение целостности лесного фонда. Также в ведомстве добавили, что новые лесохозяйственные нормативы по интенсивному лесопользованию применяются в зоне действия крупнейших целлюлозно-бумажных комбинатов, обеспечивающих выпуск 76% всей целлюлозы РФ.

37,5 млн га лесов — это:

Почти 5,5 территории Татарстана — она составляет 68 тыс. квадратных км (6,8 млн га).

— она составляет 68 тыс. квадратных км (6,8 млн га). Примерно 12% от общего количества лесов в США — 304 млн га.

— 304 млн га. В 1,43 раза больше, чем общая площадь лесов Финляндии — 26,3 млн га.

— 26,3 млн га. В 25 раз больше, чем площадь лесных пожаров в Якутии : несколько дней назад общая площадь, пройденная огнем, составляла более 1,5 млн га.

Фото minleshoz.tatarstan.ru

Примерно столько же, сколько составляет территория Германии — 35,7 млн га.

— 35,7 млн га. В 2,3 раза меньше, чем общая площадь введенного в Казани жилья в прошлом году — всего 884,7 тыс. кв. м жилья (88,4 млн га).

— всего 884,7 тыс. кв. м жилья (88,4 млн га). 52,5 футбольного стадиона — площадь одного составляет 0,714 га.

Алексей Нечаев