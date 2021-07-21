В Казани девочка выпала из окна пятого этажа — прокуратура контролирует ход проверки

Во вторник вечером в Казани четырехлетняя девочка выпала из окна. Ребенка с травмами головы и тела госпитализировали в ДРКБ.



По предварительным данным, девочка облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса, и она упала, сообщил «Реальному времени» старший помощник по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Проверка находится на контроле прокуратуры.

Фото: realnoevremya.ru

В начале июля в Казани возбудили уголовное дело после падения ребенка из окна — семилетний мальчик выпал из окна пятого этажа одного из домов по улице Халезова 6 июля. Ребенок получил различные травмы, его госпитализировали, но он скончался спустя пару часов.

Недавно в Татарстане возбуждали уголовное дело после того, как 4 июля из окна третьего этажа одного из домов в Челнах выпал мальчик пяти лет, с различными травмами его госпитализировали.

Маргарита Головатенко