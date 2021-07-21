Глава ВОЗ предупредил о возможном появлении более опасного штамма коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус предупредил об угрозе возникновения нового штамма коронавируса, еще более опасного, чем дельта-вариант. Об этом он заявил на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).



По словам главы ВОЗ, с расширением распространения вируса появляется больше его потенциально-опасных вариантов. И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин — и мы все вернемся в самое начало», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что пандемия — испытание, с которым человечество не справляется. По его словам, это происходит из-за «отсутствия реальных политических обязательств». Гебрейесус считает, что при желании ведущие экономики мира смогут поставить ситуацию с пандемией на контроль в течение месяцев. Для этого нужно поделиться вакциной и создать стимулы для масштабирования ее производства.



Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко