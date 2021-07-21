В Кремле не считают, что информация о коронавирусе скрывается

В Кремле не считают, что информация о заболеваемости коронавирусом в России как-то скрывается. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Журналисты спросили о том, что ведомства не дают комментарии по поводу расследования нескольких СМИ, согласно которому количество инфицированных коронавирусом в разы превышает официальные данные. До этого в СМИ появилась информация о том, что Минцифры якобы случайно рассекретило масштабы эпидемии во время раздачи QR-кодов.

«Что касается QR-кодов, я здесь ничего не могу сказать. Это совсем не наша ипостась», — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

В России за минувшие сутки выявили 23 704 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 6 030 240.

Маргарита Головтенко