В Кремле не считают, что информация о коронавирусе скрывается
В Кремле не считают, что информация о заболеваемости коронавирусом в России как-то скрывается. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Журналисты спросили о том, что ведомства не дают комментарии по поводу расследования нескольких СМИ, согласно которому количество инфицированных коронавирусом в разы превышает официальные данные. До этого в СМИ появилась информация о том, что Минцифры якобы случайно рассекретило масштабы эпидемии во время раздачи QR-кодов.
«Что касается QR-кодов, я здесь ничего не могу сказать. Это совсем не наша ипостась», — сказал он.
В России за минувшие сутки выявили 23 704 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 6 030 240.
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