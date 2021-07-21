Песков заявил, что в России постоянно ведется работа над расширением производства вакцин

В России постоянно ведется работа над увеличением объемов производства вакцин от коронавируса. Этот процесс идет поступательно, его невозможно осуществить сиюсекундно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Необходимые меры принимаются постоянно, «в этом плане ведется напряженная работа», передает ТАСС.

Фото: mos.ru

Однако конкретные российские вакцины от коронавируса будут в приоритетном порядке распределены для людей, уже получивших первый компонент препарата. Так он прокомментировал информацию о том, что в Москве вакцины «ЭпиВакКорона» достаточно только для тех, кто уже получил первый компонент и делает вторую инъекцию.

19 июля в Татарстан поступили партии всех трех вакцин от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Сейчас препараты развозят по медучреждениям. В минувшую субботу президент республики Рустам Минниханов потребовал не допускать перебоев с поставками вакцин от COVID-19.



Татьяна Леухина