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СК нашел в казанской подземке криптоферму главного инженера «Метроэлектротранса»

15:23, 21.07.2021
СК нашел в казанской подземке криптоферму главного инженера «Метроэлектротранса»
Фото: «Реальное время»

В злоупотреблении полномочиями подозревают главного инженера и директора службы энергохозяйства наземного транспорта казанского МУП «Метроэлектротранс». По версии Следкома, они организовали подпольную криптоферму, незаконно используя мощности муниципального предприятия.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе СК, оба фигуранта уже признали вину. Силовиками предварительно установлено: в мае 2021 года на трансформаторную подстанцию «Метроэлектронанса» подозреваемые установили оборудование для майнинга криптовалюты и за два месяца работы незаконно использовали электричество на 352 тысячи рублей. Счета оплачивало МУП.

Расследование уголовного дела продолжается.

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