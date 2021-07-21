Матч «Рубина» против «Спартака» в Казани может пройти без зрителей
Матч 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу между «Рубином» и «Спартаком» в Казани может пройти без зрителей.
По данным «Спорт-Экспресса», Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан запретило пускать зрителей на стадион из-за коронавирусных ограничений. Хотя официальной информации об этом не поступало.
Напомним, игру в Казани будет обслуживать бригада судей во главе с Владиславом Безбородовым.СпортФутболОбщество
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