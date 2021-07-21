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Матч «Рубина» против «Спартака» в Казани может пройти без зрителей

15:08, 21.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Матч «Рубина» против «Спартака» в Казани может пройти без зрителей
Фото: realnoevremya.ru

Матч 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу между «Рубином» и «Спартаком» в Казани может пройти без зрителей.

По данным «Спорт-Экспресса», Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан запретило пускать зрителей на стадион из-за коронавирусных ограничений. Хотя официальной информации об этом не поступало.

Напомним, игру в Казани будет обслуживать бригада судей во главе с Владиславом Безбородовым.

СпортФутболОбщество
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