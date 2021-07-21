В Казахстане имена злостных нарушителей карантинного режима будут публиковать в СМИ

В Казахстане имена злостных нарушителей карантина (лица с «красным и желтым статусами») будут публиковать в СМИ. Такое решение приняла Межведомственная комиссия по борьбе с распространением коронавируса.

Нарушителей, посещающих места массового скопления людей, будут выявлять через приложение Ashyq. Его пользователи наделяются определенным «цветовым статусом» в зависимости от уровня их эпидемической безопасности, пишет ТАСС.

Граждане с «красным статусом» ограничены в передвижении. Если они находятся на амбулаторном лечении, они должны строго соблюдать режим домашней изоляции.

Лица с «желтым статусом» в передвижении ограничены частично. Им можно ходить в продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, расположенные в радиусе 500 метров от места самоизоляции.

С начала пандемии в Казахстане зарегистрировано 504 290 случаев COVID-19, вылечились 436 523 пациента, умерли от инфекции — 5 116.

Татьяна Демина