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В Турции опровергли слухи о закрытии границ для иностранных туристов из-за COVID-19

11:50, 21.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Турции опровергли слухи о закрытии границ для иностранных туристов из-за COVID-19
Фото: pxhere.com

Турецкое посольство не подтвердило вероятность закрытия границ для иностранных путешественников из-за нового дельта-штамма коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости».

«В ряде российских СМИ распространились новости о возможном закрытии границ Турции для иностранных туристов из-за распространения нового дельта-штамма COVID-19. Данная информация, опубликованная со ссылкой на интервью министра культуры и туризма Турции, не соответствует действительности. Господин Мехмет Нури Эрсой не делал подобных заявлений во время своего выступления», — говорится в сообщении.

В июле «летный» коллапс на турецком направлении разразился в международном аэропорту «Казань». Почти 200 татарстанцев, которые приобрели туры у национального туристического оператора «Интурист», не смогли вовремя улететь в Анталью.

Алексей Нечаев
Общество
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