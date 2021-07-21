В Турции опровергли слухи о закрытии границ для иностранных туристов из-за COVID-19

Турецкое посольство не подтвердило вероятность закрытия границ для иностранных путешественников из-за нового дельта-штамма коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости».

«В ряде российских СМИ распространились новости о возможном закрытии границ Турции для иностранных туристов из-за распространения нового дельта-штамма COVID-19. Данная информация, опубликованная со ссылкой на интервью министра культуры и туризма Турции, не соответствует действительности. Господин Мехмет Нури Эрсой не делал подобных заявлений во время своего выступления», — говорится в сообщении.

В июле «летный» коллапс на турецком направлении разразился в международном аэропорту «Казань». Почти 200 татарстанцев, которые приобрели туры у национального туристического оператора «Интурист», не смогли вовремя улететь в Анталью.



Алексей Нечаев