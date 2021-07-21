Леонов заявил, что решение о допуске зрителей на матч «Рубин» — «Спартак» примут завтра

Решение по допуску зрителей на матч первого тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и московским «Спартаком» примут в четверг. Об этом заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

— Мы находимся в диалоге с Роспотребнадзором. Завтра дадим точную информацию, — приводит его слова ТАСС.

Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня «Спорт-Экспресс» сообщил, что матч «Рубин» — «Спартак» в Казани будет проходить без зрителей. Управление Роспотребнадзора по РТ запретило пускать зрителей на стадион из-за коронавирусных ограничений. Официальной информации по этому поводу не было.

