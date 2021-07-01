Итоги дня: блогер-кальянщик стал главой комитета молодежи Казани, новые законы, проверка TikTok
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер четверга, 1 июля:
- В Казани выбрали главу Комитета по делам детей и молодежи. Им стал блогер и владелец сети кальянных Минтимер Нугманов. Он предложил концепцию амбассадоров комитета, которые выбирались бы среди популярных у молодежи личностей. Но при этом Нугманов подчеркнул, что на роль амбассадора могут подойти только люди с «близкими нам ценностями», поэтому Моргенштерн, например, не может им стать. Всего в финал конкурса на должность главы Комитета по делам молодежи вышли шесть участников, а подавали заявки 80 человек. Большинство претендентов были из Казани, причем многие из них приехали к нам учиться. Также подавали заявки из Мурома, Хабаровска и даже из США.
- Президент России Владимир Путин подписал сегодня ряд законов. В России ужесточается ответственность за повторную езду в нетрезвом состоянии: теперь нарушителю будет грозить до трех лет вместо двух. Увеличился и размер штрафа за деяние: от 300 до 500 тысяч вместо 200—300 тысяч рублей «или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет» взамен «от одного года до двух лет». Подписан закон о блокировке сайтов нелегальных кредитных организаций и финансовых пирамид, об отмене штрафа за проезд в общественном транспорте без билета (это связано с тем, что в этом году в «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» внесли поправки, наделяющие регионы РФ полномочиями по определению порядка подтверждения пассажирами оплаты проезда).
- В Казани утвердили схему размещения сезонной сети пунктов проката электросамокатов в городе. Всего в столице РТ появятся 112 пунктов размещения электросамокатов примерно по 5 кв. метров. Ознакомиться со списком можно, перейдя по ссылке.
- В Татарстане в детском лагере «Инженеры будущего+» девятилетний мальчик упал из окна на пятом этаже. По предварительной информации, он облокотился на москитную сетку, когда играл с другими детьми. Пострадавшего ребенка госпитализировали в ДРКБ. Надзорное ведомство приступило к проверке соблюдения требований безопасности жизни и здоровья детей при организации отдыха.
- Сегодня днем в Набережных Челнах в промзоне загорелись пластиковые отходы. Пожар произошел на открытой площадке частной организации ООО «Полимер кварц». Угрозы распространения огня нет. Общая площадь горения составляет порядка 950 кв. метров. Погибших и пострадавших нет. На место происшествия выехал прокурор города Дмитрий Ерпелев. По факту пожара организована проверка на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и законодательства об обращении с отходами, сообщил представитель надзорного ведомства.
- ФСБ задержала в Татарстане главаря регионального звена запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», который вербовал мусульман в ряды боевиков. Мужчина распространял среди жителей России «воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям», а также вербовал мусульман в ряды террористов.
- Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что в республике можно проводить мероприятия на открытом воздухе, а прогнозировать, будут ли новые ограничения, не имеет смысла. «Штаб заседает каждое утро в 8 утра, Роспотребнадзор выносит свое решение. Да, сегодня не планируется, но мы не знаем, что будет через неделю. На сегодня мы можем жить в рамках существующих ограничений», — сказала она.
- Как выяснило сегодня «Реальное время», Следком по РТ возбудил новое «дело МЧС»: по подозрению в получении двух взяток задержали начальника надзорного отдела в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций Главного управления МЧС России по РТ Линара Сунгатуллина. Дело возбудили по материалам ФСБ. По версии следствия, в мае 2020 года офицер получил через посредника 200 тысяч рублей за содействие одной из челнинских фирм с получением лицензии на монтаж пожарных сигнализаций и иного оборудования для предупреждения опасности и спасения жизни. В 2021-м таким же образом была передана еще одна взятка на ту же сумму.
- В Казанский зооботсад прибыли 22 фламинго. Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Татарстану. Птиц привезли из Объединенных Арабских Эмиратов, они здоровы и сейчас находятся на карантине.
- В Татарстане не планируют проводить какие-либо лотереи для вакцинированных, заявила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова. Сейчас в РТ есть практика предоставления выходного дня прошедшим вакцинацию. Галимова также рассказала журналистам, что уже сделала прививку от COVID-19.
- В ОЭЗ «Алабуга» на территорию организации смогут попасть сотрудники предприятия при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного результата ПЦР-теста или медицинского отвода. В Казанском Кремле ответили, что это решение работодателя, на которое власти не могут повлиять.
- Один из основателей НИУ «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов, возглавлявший его на протяжении 28 лет, покинул пост ректора учебного заведения. Кузьминов станет научным руководителем НИУ ВШЭ. На этой должности он сменит другого основателя университета, 87-летнего Евгения Ясина, который попросил освободить его по состоянию здоровью. При этом Ясин станет почетным научным руководителем НИУ ВШЭ. Свой уход с поста ректора Кузьминов объяснил тем, что не хочет стареть на этой должности.
- Синоптики Гидрометцентра РТ составили прогноз на предстоящие выходные. В пятницу, 2 июля, и в предстоящие выходные, 3 и 4 июля, в теплой и неустойчивой воздушной массе при прохождении фронтальных разделов местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, усиления ветра 15—20 м/с. Локально возможен град. Ночью температуры опустятся до +14... 20°, днем воздух прогреется до +23... 28 градусов.
- Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал засуху в Центральной России в июле. По его данным, выпадет лишь 30% месячной нормы осадков. При этом количество ясных дней в июле этого года в 2—3 раза превысит средние показатели середины лета. Температурный фон будет на 0,5—1 градус выше многолетних значений, кроме середины месяца: тогда по норме «посвежеет». Режим ЧС из-за засухи ввели в 38 из 43 районов республики. Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщила, что глава республики Рустам Минниханов поставил задачу выявить районы, где есть наибольшая потребность в кормах, и произвести заготовку через соседние субъекты.
- Как выяснили сегодня СМИ, сотрудники некоторых подразделений ФСБ и ФСО не могут получить QR-коды, которые необходимы для посещения кафе и ресторанов в Москве, Подмосковье и некоторых других регионах. Это может быть связано с тем, что не все ведомственные поликлиники связаны с системой ЕМИАС. В московском департаменте здравоохранения ответили, что если гражданин вакцинировался в частных, ведомственных или федеральных медучреждениях на территории Москвы, QR-код можно будет найти на портале или в мобильном приложении «Госуслуги».
- В Казани с завтрашнего дня в Нацбиблиотеке Татарстана откроется терраса для читателей. 2 и 3 июля здесь пройдут мероприятия для детей, подростков и взрослых.
- Сегодня в Москве стартовала ревакцинация от COVID-19. Она проводится в 20 пунктах препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт». Процедура доступна для горожан, сделавших прививку полгода назад. В Минздраве Татарстана «Реальному времени» рассказали, что ревакцинация планируется по всей стране, однако подробностей о сроках и иных деталях проведения процедуры в республике у регионального министерства пока нет.
- Также сегодня власти Москвы объявили о том, что в столице закончилась вакцина «ЭпиВакКорона». Запись на эту прививку временно приостановлена. Для москвичей доступны препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт».
- В казанских поселках начнут работать бесплатные мобильные пункты вакцинации и стерилизации собак. Мера введена после многочисленных обращений жителей. Обратиться к ветеринарам могут не только жители этого поселка, но и других. Прием будет проходить в порядке живой очереди.
- В Татарстане на сегодня нет вакцины от коронавируса «КовиВак». Пока неизвестно, когда ее поставят в республику, заявил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков. Небольшую партию «КовиВака», которую доставили в Татарстан, быстро использовали, так как очередь на эту вакцину сформировалась еще в декабре прошлого года.
- Заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев предположил, что все пациенты, находящиеся на ИВЛ, заражены штаммом «Дельта». Он рассказал, что по сравнению с двумя-тремя месяцами ранее в стране наблюдается более тяжелое течение заболевания коронавирусом — кислородная терапия, кислородная поддержка и ИВЛ требуются все большему количеству пациентов.
- Лига безопасного интернета направила обращение в Роскомнадзор с просьбой проверить социальную сеть TikTok из-за распространения в ней материалов о суицидах, наркотиках и оскорблении чувств верующих. Как заявила директор Лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, организация просит принять меры вплоть до замедления трафика соцсети в России. Требование связано в том числе с тем, что соцсеть популярна у детской и подростковой аудитории.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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