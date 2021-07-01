Галимова ответила на вопрос о запрете массовых мероприятий в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова считает, что разговоры о нарушениях антиковидных правил на концерте в Набережных Челнах нужно завершать. Она отметила, что там были замечания, которые не требуют дальнейшего обсуждения.

Галимова ответила на вопрос о запрете массовых мероприятий в Татарстане. Она напомнила, что в РТ можно проводить мероприятия на открытом воздухе, но необходимо соблюдать санитарные требования.

Глава территориального отдела Роспотребнадзора Ильгизяр Бариев после выступления Niletto в Челнах предложил ужесточить «антиковидные» ограничения. Он отметил, что на концерте ко Дню молодежи челнинцы забыли о необходимости соблюдения социальной дистанции.



Мэр Челнов Наиль Магдеев с таким мнением не согласился и упрекнул Бариева в слабом контроле за общественным транспортом. «Занимайтесь своей работой, а не следите за соцсетями», — заявил он.



Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал замечание Магдееву из-за проведения Дня молодежи без соблюдения санитарных требований, на что тот ответил следующее: «Где-то были нарушения. Да, они были. И президент именно по этому вопросу сделал замечание, не по самому факту проведения».

