Галимова прокомментировала введение пропусков по сертификату о прививке в ОЭЗ «Алабуга»

Только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста сотрудники предприятий в ОЭЗ «Алабуга» смогут попасть на территорию организации. Руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова прокомментировала ситуацию.

Она отметила, что это решение работодателя. Галимова рекомендовала обратиться в организацию за подробностями. Она рассказала, что это частные структуры.

«Мы не влияем на позицию работодателя», — добавила она.