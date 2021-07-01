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Галимова прокомментировала введение пропусков по сертификату о прививке в ОЭЗ «Алабуга»

11:54, 01.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Галимова прокомментировала введение пропусков по сертификату о прививке в ОЭЗ «Алабуга»
Фото: realnoevremya.ru

Только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста сотрудники предприятий в ОЭЗ «Алабуга» смогут попасть на территорию организации. Руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова прокомментировала ситуацию.

Она отметила, что это решение работодателя. Галимова рекомендовала обратиться в организацию за подробностями. Она рассказала, что это частные структуры.

«Мы не влияем на позицию работодателя», — добавила она.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:09
    Круто гайки завернули.
    Хочешь жить, надо работать.
    Хочешь работать- прививайся, или иди на улицу куски собирать.
    Привьешься- и если вдруг сдохнешь от своих противопоказаний- так ведь САМ пошел на прививку, тебя НИКТО не заставлял прививаться.
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