Галимова прокомментировала введение пропусков по сертификату о прививке в ОЭЗ «Алабуга»
Только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста сотрудники предприятий в ОЭЗ «Алабуга» смогут попасть на территорию организации. Руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова прокомментировала ситуацию.
Она отметила, что это решение работодателя. Галимова рекомендовала обратиться в организацию за подробностями. Она рассказала, что это частные структуры.
«Мы не влияем на позицию работодателя», — добавила она.ОбществоМедицина Татарстан
комментарии
Хочешь жить, надо работать.
Хочешь работать- прививайся, или иди на улицу куски собирать.
Привьешься- и если вдруг сдохнешь от своих противопоказаний- так ведь САМ пошел на прививку, тебя НИКТО не заставлял прививаться.