Эксперт предположил, что почти у всех пациентов на ИВЛ обнаружили штамм «Дельта»

Практически все пациенты с коронавирусом, которые находятся на искуственной вентиляции легких, заразились штаммом «Дельта», предположил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.



«Я могу осторожно предположить, что практически все наши пациенты сегодня на ИВЛ имеют этот штамм «Дельта», — приводит ТАСС слова Авдеева.

По его словам, по сравнению с двумя-тремя месяцами ранее в стране наблюдается более тяжелое течение заболевания коронавирусом — кислородная терапия, кислородная поддержка и ИВЛ требуется все большему количеству пациентов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 1 июля в Москве началась повторная вакцинация от коронавируса. Она проводится в 20 пунктах препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт». В пресс-службе Минздрава Татарстана «Реальному времени» сообщили, что ревакцинация планируется по всей стране, однако подробностей о сроках и иных деталях проведения процедуры в республике у регионального министерства пока нет. В Минздраве РТ сообщат, как только появится информация.

Маргарита Головатенко