В Москве закончилась вакцина «ЭпиВакКорона»

Власти Москвы сообщили о том, что в городе закончилась вакцина «ЭпиВакКорона». Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Запись на прививку этой вакциной временно приостановлена. Власти города ждут поставку следующей партии препарата, пишут «РИА Новости».

Сейчас для вакцинации в Москве доступны «Спутник V» и «Спутник Лайт».

В Москве сегодня стартовала ревакцинация от коронавируса. Она проводится в 20 пунктах препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Ольга Плешкова