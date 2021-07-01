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В Москве закончилась вакцина «ЭпиВакКорона»

15:37, 01.07.2021 1
В Москве закончилась вакцина «ЭпиВакКорона»
Фото: realnoevremya.ru

Власти Москвы сообщили о том, что в городе закончилась вакцина «ЭпиВакКорона». Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Запись на прививку этой вакциной временно приостановлена. Власти города ждут поставку следующей партии препарата, пишут «РИА Новости».

Сейчас для вакцинации в Москве доступны «Спутник V» и «Спутник Лайт».

В Москве сегодня стартовала ревакцинация от коронавируса. Она проводится в 20 пунктах препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Ольга Плешкова
ОбществоМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:39
    И что делать теперь,когда уже первую сделали ? Сроки сжатые.
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