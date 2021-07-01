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В Нацбиблиотеке Татарстана откроют террасу для читателей

14:57, 01.07.2021
В Нацбиблиотеке Татарстана откроют террасу для читателей
Фото: kzn.ru

В Нацбиблиотеке с завтрашнего дня откроется терраса для читателей. Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.

2 июля, в 18.00, в библиотеке пройдут интерактивы и чтение книг для детей дошкольного и младшего школьного возраста. В 19.00 преподаватель физики, автор и ведущий образовательного youtube-канала «Тьютор-онлайн» Рамиль Ибрагимов проведет лекцию «Почему закаты такие и какие они на Марсе?». А в 20.00 состоится прослушивание виниловых пластинок от лейбла Yummy Music и магазина пластинок «Сияние».

В субботу, 3 июля, в 18.00, запланирована презентация клуба Circle, где подростки проводят для ровесников занятия по саморазвитию. В 18.30 победитель Поволжского чемпионата бариста 2017 года и чемпион России по чайной миксологии 2020 года Михаил Хонг расскажет, что такое спешелти кофе. В 20.00 начнется акустический концерт при участии Элины Ситдиковой, Фаузии Кадыровой, Марата Сулейманова.

В конце мая в казанский Музей-мемориал Великой Отечественной войны и в Национальную библиотеку РТ передали уникальное издание «Имена героев на карте России».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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