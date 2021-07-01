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В Татарстане не планируют проводить лотерею для вакцинированных

11:26, 01.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Татарстане не планируют проводить лотерею для вакцинированных
Фото: Максим Платонов

В Татарстане нет планов на проведение каких-либо лотерей для вакцинированных, рассказала руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Она отметила, что в РТ существует практика предоставления выходного дня тем, кто прошел вакцинацию.

В конце июня жительница Уфы выиграла квартиру в акции среди вакцинированных от коронавируса. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, еще 10 человек получили IPhone.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:54
    Если бы квартиру разыгрывали и авто как в Москве, я бы вакцинировался и семью бы сагитировал. А так. Не надо. Сами колитесь.
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