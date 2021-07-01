В Татарстане не планируют проводить лотерею для вакцинированных
В Татарстане нет планов на проведение каких-либо лотерей для вакцинированных, рассказала руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Она отметила, что в РТ существует практика предоставления выходного дня тем, кто прошел вакцинацию.
В конце июня жительница Уфы выиграла квартиру в акции среди вакцинированных от коронавируса. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, еще 10 человек получили IPhone.ОбществоМедицина Татарстан
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