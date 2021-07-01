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Руководитель пресс-службы президента Татарстана прошла вакцинацию от COVID-19

11:15, 01.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Руководитель пресс-службы президента Татарстана прошла вакцинацию от COVID-19
Фото: Максим Платонов

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что она сделала прививку от коронавируса.

«У меня уже начали вырабатываться антитела», — добавила она.

Кроме того, Галимова не назвала вакцину, которой привилась. Она отметила, что это был российский препарат. Также пресс-секретарь президента РТ рассказала, что значительная часть госаппарата в РТ уже привилась, вакцинация в госаппарате продолжается.

ОбществоМедицина Татарстан
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