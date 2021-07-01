Руководитель пресс-службы президента Татарстана прошла вакцинацию от COVID-19
Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что она сделала прививку от коронавируса.
«У меня уже начали вырабатываться антитела», — добавила она.
Кроме того, Галимова не назвала вакцину, которой привилась. Она отметила, что это был российский препарат. Также пресс-секретарь президента РТ рассказала, что значительная часть госаппарата в РТ уже привилась, вакцинация в госаппарате продолжается.ОбществоМедицина Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым