В Казани по подозрению во взятках за пожарные лицензии задержан майор МЧС

Как сообщают источники «Реального времени», Следком по РТ возбудил новое «дело МЧС» — по подозрению в получении двух взяток задержан начальник надзорного отдела в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуации Главного управления МЧС России по РТ Линар Сунгатуллин.



В казанский изолятор временного содержания майора внутренней службы Сунгатуллина водворили еще 29 июня. Срок его задержания истекает сегодня.

Дело было возбуждено по материалам ФСБ, утверждает близкий к правоохранительным органам источник.

По версии силовиков, в мае 2020 года майор получил через посредника 200 тысяч рублей за содействие одной из челнинских фирм с получением лицензии на монтаж пожарных сигнализаций и иного оборудования для предупреждения опасности и спасения жизни, в 2021-м таким же образом была передана еще одна взятка на ту же сумму.

Посредником силовики считают директора одной из таких фирм, вину он уже признал и по решению Советского райсуда отправился под домашний арест.



Сунгатуллину вчера предъявили обвинение по двум эпизодам получение взятки в крупном размере. Вину он не признал, отмечают источники «Реального времени».

Ожидается, что сегодня следователи будут ходатайствовать о мере пресечения для майора.

В марте этого года в Казани отправили под домашний арест замглавы МЧС Татарстана Олега Степущенко. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями и растрате в сговоре с неустановленными коллегами и коммерсантами при исполнении госконтрактов на 56,7 млн рублей по поставке и монтажу речевых сиренных установок для системы массового оповещения населения.

Годом ранее по подозрению в мошенничестве на 162 млн рублей арестовали другого замглавы МЧС Татарстана Ильхама Насибуллина.