Галимова: при необходимости Минниханов готов лично договориться с соседними субъектами по заготовке кормов

Фото: Максим Платонов

В 38 районах РТ введено ЧС из-за засухи — фермеры жалуются на невозможность купить корма для скота. Эту ситуацию прокомментировала руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

«Безусловно, это удар по сельскому хозяйству. Но это не значит, что нужно сидеть и уповать, нужно искать варианты решений», — сказала она.

Она отметила, что президент Татарстана Рустем Минниханов поставил задачу вявить районы, где есть наибольшая потребность в кормах и произвести заготовку через соседние субъекты.

«Есть будет необходимость, президент готов лично подключиться и договориться с соседними субъектами по заготовке кормов», — отметила она.

Минниханов поручил усилить работу в части запасов кормов. Вчера в Татарстане 38 муниципальных районов подписали распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары. Начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Сергей Захаров сообщил, что июнь был аномальный с точки зрения температур и осадков.