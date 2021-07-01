Галимова: при необходимости Минниханов готов лично договориться с соседними субъектами по заготовке кормов
В 38 районах РТ введено ЧС из-за засухи — фермеры жалуются на невозможность купить корма для скота. Эту ситуацию прокомментировала руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
«Безусловно, это удар по сельскому хозяйству. Но это не значит, что нужно сидеть и уповать, нужно искать варианты решений», — сказала она.
Она отметила, что президент Татарстана Рустем Минниханов поставил задачу вявить районы, где есть наибольшая потребность в кормах и произвести заготовку через соседние субъекты.
«Есть будет необходимость, президент готов лично подключиться и договориться с соседними субъектами по заготовке кормов», — отметила она.
Минниханов поручил усилить работу в части запасов кормов. Вчера в Татарстане 38 муниципальных районов подписали распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары. Начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Сергей Захаров сообщил, что июнь был аномальный с точки зрения температур и осадков.ОбществоВласть Татарстан
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