Самому молодому кандидату на должность главы Комитета по делам детей и молодежи Казани 12 лет

Должность председателя Комитета по делам детей и молодежи Казани (КДДМ) выразили желание занять 80 человек. Самому молодому из них — 12 лет, самому возрастному — 51 год, рассказал сегодня руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев.

Около 46% претендентов — женщины. «Почти каждый из претендентов имеет точки соприкосновения с молодежной политикой: был вожатым в лагере, работал в студенческих организациях и так далее», — рассказал Алеев.

Большая часть из претендентов — жители Казани, причем многие из них приехали в город учиться. Но есть заявки из Мурома, Хабаровска и даже одна заявка из США.

К основному этапу допустили 68 человек: тех, кто соответствует формальным требованиям. На втором этапе 17 человек представили свои проекты руководству города.

На следующем этапе 10 человек участвовали в деловой игре. На сегодняшний день определены 6 финалистов. Итоговая встреча с мэром Казани должна состоятся на этой неделе, причем мэр предложил транслировать встречу онлайн.

Предыдущий председатель Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов в начале месяца перешел на должность замглавы администрации Советского района.