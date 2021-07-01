В поселках Казани начнут работать бесплатные мобильные пункты вакцинации и стерилизации

В городских поселках Казани начнут работать бесплатные мобильные пункты вакцинации и стерилизации собак. Мера введена после многочисленных обращений жителей.

В ближайшую субботу, 3 июля, мобильный пункт будет работать в поселке Вознесенское Советского района возле ДК «Вознесенское» по адресу Нардуган, 45 с 10:00 до 14:00. Обратиться к ветеринарам могут не только жители этого поселка, но и других. Прием будет проходить в порядке живой очереди.

Дальнейший график будет формироваться с учетом обращений жителей. Оставлять заявки можно в Комитете ЖКХ по телефону: +7(843)590-04-26.

На прошлой неделе мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в казанских поселках начнут работу бесплатные мобильные пункты вакцинации собак — в них можно будет проконсультироваться с ветеринаром и стерилизовать животное.





Ольга Плешкова