В Гидрометцентре РТ спрогнозировали небольшой спад жары в выходные в республике

Фото: realnoevremya.ru / Анна Сейтумерова

В выходные дни в Татарстане прогнозируются грозы, дожди, локально град и до +28 градусов. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра РТ.

Сегодня днем и вечером в отдельных районах республики местами ожидаются кратковременный дождь и гроза. Днем воздух прогрелся до +24... 29 градусов.

В пятницу, 2 июля, и в предстоящие выходные, 3 и 4 июля, в теплой и неустойчивой воздушной массе при прохождении фронтальных разделов местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, усиления ветра 15—20 м/с. Локально возможен град. Ночью температуры опустятся до +14... 20°, днем воздух прогреется до +23... 28 градусов.

Фото: realnoevremya.ru / Анна Сейтумерова

В понедельник, 5 июля, республика окажется под влиянием обширного антициклона с центром на северо-западе европейской территории России. Так, осадки постепенно прекратятся, а температуры еще немного понизятся. Ночью ожидается до +12... 17°, днем — до +22... 27°.

По предварительному прогнозу, 6 июля в республике ожидается теплая сухая погода, воздух днем прогреется до +22... 27°.

В Татарстане 38 из 43 муниципальных округов ввели режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары.



Татьяна Леухина