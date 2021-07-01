В Татарстане в детском лагере мальчик упал из окна на 5-м этаже — прокуратура начала проверку

Фото: прокуратура РТ

В Татарстане в детском лагере «Инженеры будущего+» девятилетний мальчик упал из окна на пятом этаже. По предварительной информации, он облокотился на москитную сетку, когда играл с другими детьми.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в ДРКБ, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Надзорное ведомство приступило к проверке соблюдения требований безопасности жизни и здоровья детей при организации отдыха.

Фото: прокуратура РТ

Фото: прокуратура РТ

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Лаишевского района РТ Денис Суглов.

Фото: прокуратура РТ

Это не первый случай в Татарстане, когда ребенок выпадает из окна, облокотившись на москитную сетку. На прошлой неделе в Бугульме из окна третьего этажа выпал трехлетний ребенок. Это произошло поздним вечером, примерно около 21.30. Ребенка госпитализировали в Бугульминскую ЦРБ с тяжелыми травмами головы.



Татьяна Демина