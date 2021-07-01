Лига безопасного интернета попросила Роскомнадзор проверить TikTok из-за плохой модерации контента

В Роскомнадзор от Лиги безопасного интернета направлено обращение с просьбой проверки социальной сети TikTok из-за распространения в ней материалов о суицидах, наркотиках и оскорблении чувств верующих.



Как заявила директор Лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, организация просит принять меры вплоть до замедления трафика соцсети в России. Требование связано в том числе с тем, что соцсеть популярна у детской и подростковой аудитории.

«Ряд трагических случаев, которые начали происходить еще весной, эксперты напрямую связывают с распространением противоправной информации на платформе TikTok», — приводит ТАСС слова Мизулиной.

К письму организация приложила более 1 тысячи ссылок на контент, содержащий запрещенную к распространению в РФ информацию.

Фото: realnoevremya.ru

Роскомнадзор в июне отчитался, что Twitter оставил в доступе почти 500 запрещенных постов. Facebook/Instagram не удалил более 3,7 тыс. таких материалов. 5,2 тыс. запрещенных материалов не удалил Google/YouTube.

Суд Москвы постановил выплатить многомиллионные штрафы за отказ об удалении запрещенной информации компании Google и мессенджеру Telegram. Еще штрафы ожидают Twitter и Facebook.



Маргарита Головатенко