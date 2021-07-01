Россиян предупредили о сильнейшей засухе

Центральную Россию в июле ждет засуха — выпадет лишь 30% месячной нормы осадков, сообщил «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.



По его словам, июль — самый влажный месяц в году, но будет ознаменован засухой, которая в среднем случается не чаще одного раза в 9—10 лет. Согласно долгосрочным прогнозам, ожидается не более 30% месячной нормы осадков. «На северо-западе Центральной России может вообще не выпасть ни капли дождя», — сказал он.

Количество ясных дней в июле этого года в 2—3 раза превысит средние показатели середины лета. Температурный фон будет на 0,5—1 градус выше многолетних значений, кроме середины месяца: тогда по норме «посвежеет», — сообщает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Напомним, из-за жаркой погоды в 38 районах Татарстана ввели режим чрезвычайной ситуации.

Маргарита Головатенко