Жаворонков заявил, что неизвестно, когда вакцина «КовиВак» поступит в Татарстан
В Татарстане на сегодня нет вакцины от коронавируса «КовиВак». Пока неизвестно, когда ее поставят в республику, заявил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков в прямом эфире в instagram-аккаунте столичной мэрии.
Небольшую партию «КовиВака», которую доставили в Татарстан, быстро использовали, так как очередь на эту вакцину сформировалась еще в декабре прошлого года, сообщил он.
Жаворонков заявил, что «КовиВак» — хороший препарат и им можно вакцинироваться, но, по его словам, сейчас не та ситуация, чтобы ждать несколько месяцев в ожидании ее поступления.
Первая партия «КовиВака» поступила в Татарстан в конце апреля. Об этом сообщил главный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов. Всего в регион было привезено 1,5 тыс. доз вакцины.
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