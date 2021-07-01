Путин подписал закон о блокировке сайтов финансовых пирамид

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов нелегальных кредитных организаций и финансовых пирамид. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Теперь Центробанк сможет инициировать блокировку к сайтам, которые вводят в заблуждение из-за сходства доменных имен, оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями. Это будет распространяться на порталы, связанные с финансовыми пирамидами, и на сайты, предоставляющие финансовые услуги без лицензии, пишет ТАСС.

Согласно документу, ЦБ РФ сможет обращаться в суд с заявлением об ограничении доступа к фишинговым сайтам. Решение о блокировке будет принимать генпрокурор или его заместитель на основании обращения главы ЦБ или его заместителя.



Месяц назад Банк России начал публиковать список компаний с признаками нелегальной деятельности. В список из более чем 1,8 тысячи компаний попали ряд татарстанских организаций. Согласно данным ЦБ РФ, компании «Финико» и «Гафаров и партнеры» имеют признаки финансовой пирамиды. Также признаки нелегального кредитора имеет ломбард/комиссионный магазин «Победа» в Казани и другие.

Ольга Плешкова