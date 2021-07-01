Казанский зооботсад пополнился фламинго
В Казанский зооботсад прибыли фламинго. Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Татарстану.
Сотрудники ведомства досмотрели и оформили ветеринарные документы на 22 фламинго. Птиц доставили из Объединенных Арабских Эмиратов.
Все фламинго здоровы и пока находятся на карантине.
На прошлой неделе в Казанском зооботсаду сняли «загорание» белого медведя. Момент снял на видео один из пользователей: он сетовал на то, что медведю жарко и он тяжело дышит.
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