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Казанский зооботсад пополнился фламинго

14:46, 01.07.2021
Казанский зооботсад пополнился фламинго
Фото: shn.tatarstan.ru

В Казанский зооботсад прибыли фламинго. Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Татарстану.

Сотрудники ведомства досмотрели и оформили ветеринарные документы на 22 фламинго. Птиц доставили из Объединенных Арабских Эмиратов.

Все фламинго здоровы и пока находятся на карантине.

На прошлой неделе в Казанском зооботсаду сняли «загорание» белого медведя. Момент снял на видео один из пользователей: он сетовал на то, что медведю жарко и он тяжело дышит.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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